Вес лыжника стоящего на снегу,70Н Длина каждой лыжи-1,95м,ширина-6см. Какое давление производит лыжник на снегу?

Физика
Вес лыжника стоящего на снегу,70Н Длина каждой лыжи-1,95м,ширина-6см. Какое давление производит лыжник на снегу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Дано а - длина =1,95м b-ширина=6см=0,06м р -вес=70H  F=p P=F/S   S=(а*b)*2=1,95* 0,06*2=0,117*2=0,234 P=70/0,234=299       
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