помогите.. Масса лодки с охотником в ней равна M=180кг. Из покоящейся лодки охотник делает выстрел в горизонтальном направлении, вдоль лодки. Чему равна скорость отдачи лодки с охотником в ней, если масса пули m=0,01 кг, скор...

Физика

помогите.. Масса лодки с охотником в ней равна M=180кг. Из покоящейся лодки охотник делает выстрел в горизонтальном направлении, вдоль лодки. Чему равна скорость отдачи лодки с охотником в ней, если масса пули m=0,01 кг, скорость равна v=900м/c?

Автор: Гость