помогите.. Масса лодки с охотником в ней равна M=180кг. Из покоящейся лодки охотник делает выстрел в горизонтальном направлении, вдоль лодки. Чему равна скорость отдачи лодки с охотником в ней, если масса пули m=0,01 кг, скор...
Физика
помогите.. Масса лодки с охотником в ней равна M=180кг. Из покоящейся лодки охотник делает выстрел в горизонтальном направлении, вдоль лодки. Чему равна скорость отдачи лодки с охотником в ней, если масса пули m=0,01 кг, скорость равна v=900м/c?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Импульс пули равен 0,01*900=9 а импульс лодки с охотником 9=180 X V значит V= 9:180=0.05 м/с.
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