описать фотографию, на которой изображены собаки и их хозяева.СРОЧНО!!!!
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описать фотографию, на которой изображены собаки и их хозяева.СРОЧНО!!!!
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