написать название алкана с углеродной цепью с-с-с-с-с (по 1,2,3,-с)
Химия
написать название алкана с углеродной цепью с-с-с-с-с (по 1,2,3,-с)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2,3-трипентил-пентан
Гость:
Если 1,2,3-с это радикалы,то: 1,2,3-триметилпентан
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