два велосипедиста выехали одновременно с города к базе отдыха. Первый ехал со скоростью 10 км\ч, а второй - 13 км\ч. Через 2 часа второй велосипедист проколол камеру, поэтому дальше пошол пешком со скоростью 4 км\ч. На каком ра...
Математика
два велосипедиста выехали одновременно с города к базе отдыха. Первый ехал со скоростью 10 км\ч, а второй - 13 км\ч. Через 2 часа второй велосипедист проколол камеру, поэтому дальше пошол пешком со скоростью 4 км\ч. На каком расстоянии от города первый велосипедист догонит второго.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на расстоянии 30 км 1)10км*2часа=20 км 2)13км*2часа=23км после того как у второго лопнуло колесо он проехал 1час со скор 4км\ч 3)23км+4км=30км первый его за 1 час догнал т к двигался 10 км/ч 4)20км+10км=30км они сравнялись правильно оформлять не умею, но ход решения вы поняли)))))
Гость:
пусть х ч надо на встречу, значит (х-2) будет идти пешком 2-ой тогда 13*2+4*(х-2)=10*х 26+4х-8=10х 6х=18 х=3 ч до встречи
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