Сколько получится муки из 15,2тонн пшеницы, если масса муки составляет 80% массы зерна?
Алгебра
Сколько получится муки из 15,2тонн пшеницы, если масса муки составляет 80% массы зерна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80--x 100--15200 x=15200*80\100=12160кг=12,16 т
Гость:
15,2 : 100 * 80 =12,16 тон и вот и всё
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