колесо диаметром 15 см делает на некотором расстоянии 36 оборотов. каким должен быть диаметр колеса, которое делает на том же расстоянии 30 аборотов? Решите задачу не используя численное значение п.
Математика
колесо диаметром 15 см делает на некотором расстоянии 36 оборотов. каким должен быть диаметр колеса, которое делает на том же расстоянии 30 аборотов? Решите задачу не используя численное значение п.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.14*15*36=3.14*d*30 d=15*36/30=18
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