Для гидрирования 1 моль бензола до циклогексана потребуется водород в кол-ве: а)1 моль б)2 моль в) 3моль г)4 моль

Химия

Для гидрирования 1 моль бензола до циклогексана потребуется водород в кол-ве: а)1 моль б)2 моль в) 3моль г)4 моль

Автор: Гость