Для гидрирования 1 моль бензола до циклогексана потребуется водород в кол-ве: а)1 моль б)2 моль в) 3моль г)4 моль

Химия
Для гидрирования 1 моль бензола до циклогексана потребуется водород в кол-ве: а)1 моль б)2 моль в) 3моль г)4 моль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: C6H6+3H2====> C6H12(t=150-200 градусов Цельсия,p) в)3 моль. 
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