SnSO4+CsOH(изб);Al(NO3)3+K2SiO3+H2O напишите уровнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярных формах. спасибочки

Гость: Гость:

1)SnSO4+2CsOH(избыток)====>Sn(OH)2(стрелка вниз) + Cs2SO4 Sn(2+) + SO4(2-) + 2Cs(+) + 2OH(-)======> SN(OH)2(стрелка вниз) + 2Cs(+) + SO4(2-) Sn(2+)+2OH(-)====>Sn(OH)2(стрелка вниз) 2)Вода здесь играет роль среды,это подсказка к тому что алюмосиликаты не растворяются в воде. 2Al(NO3)3+3K2SiO3+H2O====>6KNO3 + Al2(SiO3)3(стрелка вниз) + H2O 2Al(3+)+6NO3(-)+6K(+)+3SiO3(2-)+H2O=>6K(+)+6NO3(-)+Al2(SiO3)3(стрелка вниз)+ H20 2Al(3+) + 3SiO3(2-) + H2O===>Al2(SiO3)3(стрелка вниз) + H2O