Газ в количестве 1000 молей при давлении 1 МПа имеет температуру 100 С. Найдите объем газа.

Физика
Газ в количестве 1000 молей при давлении 1 МПа имеет температуру 100 С. Найдите объем газа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула Менделеева-Клапейрона PV=m/M*R*T m/M - есть количество вещества.. далее выражаешь объем и подставляешь циферки.. не забудь прибавить 273 к температуре.
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