найдите массу бензола,которую можно получить из 56л ацетилена, если выход продукта составляет 90%.Плиз.

Гость: Гость:

1)Напишем уравнение реакции: 56 л х г 3C2H2===========>C6H6-реакция тримеризации(t=450-500 градусов,катализтор-C) Vm=22,4л/моль M=78г/моль V=67,2л m=78г Составляем пропорцию 56/67,2=x/78 Следовательно х=56*78/67,2= 65 г 2)Выход продукта означает то,что всего 90% вышло вещества,останые 10 % ушли на погрешности.Высчитывается по формуле : w(выхода)=m(практическая)*100%/m(теоритическая) У нас есть масса теор.,нам нужно узнать массу практическую. Выводим : m(практ.)=w(выхода)*m(теор.)/100% m(практ.)=90%*65г/100% =58,5 г. Ответ:58,5 г.