найдите массу бензола,которую можно получить из 56л ацетилена, если выход продукта составляет 90%.Плиз.

Химия
найдите массу бензола,которую можно получить из 56л ацетилена, если выход продукта составляет 90%.Плиз.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Напишем уравнение реакции:    56 л                      х г 3C2H2===========>C6H6-реакция тримеризации(t=450-500 градусов,катализтор-C)  Vm=22,4л/моль      M=78г/моль V=67,2л                  m=78г Составляем пропорцию 56/67,2=x/78 Следовательно х=56*78/67,2= 65 г 2)Выход продукта означает то,что всего 90% вышло вещества,останые 10 % ушли на погрешности.Высчитывается по формуле : w(выхода)=m(практическая)*100%/m(теоритическая) У нас есть масса теор.,нам нужно узнать массу практическую. Выводим : m(практ.)=w(выхода)*m(теор.)/100% m(практ.)=90%*65г/100% =58,5 г. Ответ:58,5 г. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
 цепочка превращений циклогексан-  м-нитротолуол
Ответить
Математика
построй квадрат. периметр которого в 2 раза больше периметра квадрата. имеющего 4 кв. см.
Ответить
Математика
Длина окружности равна 62,8 см. Найдите площадь круга, радиус которого в 2 раза меньше радиуса данной окружности.
Ответить
Русский язык
правописание как его разобрать по составу
Ответить
Литература
кто рассказывает историю жилина и костылина
Ответить