правописание как его разобрать по составу

Прав-корень, пис-корень,ани-суффикс, е-окончание. Буква о между двумя корнями идет, как связующая буква.

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правописание, состоит из двух корней, так как слово сложное...прав-корень, пис-корень, о между ними соединит гласн, ан-суффикс, ие-окончание