(1/2)в степени 14-5 х=64 Ответ 4 ,а решение не могу=) помогите плиизз
Алгебра
(1/2)в степени 14-5 х=64 Ответ 4 ,а решение не могу=) помогите плиизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/2)^(14-5x)=(1/2)^(-6) 14-5x=-6 5x=20 x=4
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