Сочинение: Нужна ли сатира сегодня?

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да, нужна .Сатира беспощадно высмеивает человеческие недостатки и пороки .Сатира смеётся над шарлатанством,лжецами и обманщиками, над отрицательными качествами людей, над порочными явлениями. В нашей жизни и сегодня хватаетвсех этих явлений над которыми смеётся сатира.Это смех сквозь слёзы Смех всегда является огромным средством социального воздействия. «...Во всей морали нет лекарства более действительного, более сильного, чем выставление на вид смешного»