Составь по данному выражению задачи с величинами:скорость,время,расстояние: 180:4-160:4
Математика
Составь по данному выражению задачи с величинами:скорость,время,расстояние: 180:4-160:4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
машина за 4 часа прошла путь 180 км, а мотоцик за тоже время прошел 160 км, на сколько скорость машины болше скорости мотоцикла?
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