Пассажир преодолел 170 км. При этом на автобусе он ехал 1 ч, а на поезде 2ч. Найдите скорость автобуса, если каждые 10 км он преодолевал на 2 мин медленнее, чем поезд.

Алгебра

Пассажир преодолел 170 км. При этом на автобусе он ехал 1 ч, а на поезде 2ч. Найдите скорость автобуса, если каждые 10 км он преодолевал на 2 мин медленнее, чем поезд.

Автор: Гость