Пассажир преодолел 170 км. При этом на автобусе он ехал 1 ч, а на поезде 2ч. Найдите скорость автобуса, если каждые 10 км он преодолевал на 2 мин медленнее, чем поезд.
Алгебра
Пассажир преодолел 170 км. При этом на автобусе он ехал 1 ч, а на поезде 2ч. Найдите скорость автобуса, если каждые 10 км он преодолевал на 2 мин медленнее, чем поезд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость автобуса равна Va=10/(t+2) скорость поезда Vn=10/t полностью путь он преодолел по формуле: [latex]170=Va60+Vn120[/latex] [latex]170=\frac{10}{t+2}60+\frac{10}{t}120[/latex] находим t [latex]17t^2-146t-240=0[/latex] t=10мин Va=10/(10+2)=10/12мин=10/(1/5часа)=50км/ч ответ скорость автобуса =50
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