Задача:два поезда должны пройти с одинаковой скоростью - один 800 км,а второй 320 км,причем порвый должен быть в пути на 12 ч больше второго.сколько времини будет в пути каждый поезд.
Математика
Задача:два поезда должны пройти с одинаковой скоростью - один 800 км,а второй 320 км,причем порвый должен быть в пути на 12 ч больше второго.сколько времини будет в пути каждый поезд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800-320=480 (км) - на столько больше проедет первый поезд 2) 480:12=40 (км/ч) - скорость поездов 3) 800:40=20 (ч.) - пробудет в пути первый поезд 4) 20-12=8 (ч.) - пробудет в пути второй поезд Ответ: первый поезд в пути будет 20 часов, а второй - 8 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Костя в первый час прошёл четыре и две пятых км., а во второй час- на три пятых км. больше, чем в первый час.За эти два часа он прошёл на пять и че...
Математика