Сколько стоят два с половиной килограмма орехов, если 1/4 кг орехов стоит 23 р.?
Математика
Сколько стоят два с половиной килограмма орехов, если 1/4 кг орехов стоит 23 р.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23*4=92(руб)-стоит 1кг орехов 92:2=46(руб)-стоит полавина 92*2+46=230(руб)-стоит 2,5 кг орехов
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