Чему равен КПД идеального теплового двигателя, если температура нагревателя 4550 С, а температура холодильника 273 0 С?

Физика
Чему равен КПД идеального теплового двигателя, если температура нагревателя 4550 С, а температура холодильника 273 0 С?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кпд=Tmax/(Tmax+Tmin), если они уменьшаются на одну велечину то очевидно,что знаменатель уменьшается сильнее числителя, значит кпд увиличивается
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