Чему равен КПД идеального теплового двигателя, если температура нагревателя 4550 С, а температура холодильника 273 0 С?

Физика

Чему равен КПД идеального теплового двигателя, если температура нагревателя 4550 С, а температура холодильника 273 0 С?

Автор: Гость