названия каких фруктов образованы от названия местности:персик, апельсин, алыча, яблоко, абрикос
История
названия каких фруктов образованы от названия местности:персик, апельсин, алыча, яблоко, абрикос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абрикос, яблоко, алыча....
Гость:
абрикос,яблоко, алыча.....
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