Стороны основания прямого пареллепипеда равны 2 и 7см,а один из углов основания 60градусов.меньшая диагональ параллепипеда равно 8см,найдите площадь боковой поверхности пераллепипеда
Геометрия
Стороны основания прямого пареллепипеда равны 2 и 7см,а один из углов основания 60градусов.меньшая диагональ параллепипеда равно 8см,найдите площадь боковой поверхности пераллепипеда
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Русский язык
Математика
ломаная имеет 9 звеньев.длина каждого звена 4 см.чему равна длина всей ломаной?НАЧЕРТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТУ ЛОМАНУЮ.СПАСИБО