Стороны основания прямого пареллепипеда равны 2 и 7см,а один из углов основания 60градусов.меньшая диагональ параллепипеда равно 8см,найдите площадь боковой поверхности пераллепипеда

Геометрия
Стороны основания прямого пареллепипеда равны 2 и 7см,а один из углов основания 60градусов.меньшая диагональ параллепипеда равно 8см,найдите площадь боковой поверхности пераллепипеда
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