дракон в пещере охраняет 4 пары сапог скороходов,размер одинаковый цвета красный,синий,оранжевый,чёрный, какое кол-во сапог нужно вынести за один раз из пещеры,чтобы наверняка составить 1 пару одинакового цвета, не зажигая свет...
Математика
дракон в пещере охраняет 4 пары сапог скороходов,размер одинаковый цвета красный,синий,оранжевый,чёрный, какое кол-во сапог нужно вынести за один раз из пещеры,чтобы наверняка составить 1 пару одинакового цвета, не зажигая свет в пещере,чтобы не разбудить дракона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 сапог 4 пары это 8 сапог. Если мы возьмем только 4 сапога, то они все могут оказаться разного цвета, а если возьмем 5 сапог, то одна пара получится в любом случае
Гость:
т.к. у нас 4 пары логично будет если взять 5 сапог, одна пара точно совпадет.
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