чтобы узнать расстояние от дома до реки,костя выйдя из дома начал считать шаги и у реки он насчитал 1386 шагов а на обратном пути 1400 шагов.узнай сколько шагов в среднем шагов сделал костя от дома до реки.найди расстояние от д...

Математика
чтобы узнать расстояние от дома до реки,костя выйдя из дома начал считать шаги и у реки он насчитал 1386 шагов а на обратном пути 1400 шагов.узнай сколько шагов в среднем шагов сделал костя от дома до реки.найди расстояние от дома до реки если средняя длина шага кости 3дм.вырази ответ в метрах и дециметрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1386+1400= 2786 шагов туда и обратно 2) 2786 / 2 = 1393 шага - это среднее колличество шагов 3) 1393 * 3= 4179дм расстояние от дома до реки 4) 4179* 10 = 41790 см
Гость:
(1386+1400):2=1393(ш) средних шагов 1393*3=4179(дм)расстояние от дома до реки 4179*10=41790(м)
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