чтобы узнать расстояние от дома до реки,костя выйдя из дома начал считать шаги и у реки он насчитал 1386 шагов а на обратном пути 1400 шагов.узнай сколько шагов в среднем шагов сделал костя от дома до реки.найди расстояние от д...

Математика

чтобы узнать расстояние от дома до реки,костя выйдя из дома начал считать шаги и у реки он насчитал 1386 шагов а на обратном пути 1400 шагов.узнай сколько шагов в среднем шагов сделал костя от дома до реки.найди расстояние от дома до реки если средняя длина шага кости 3дм.вырази ответ в метрах и дециметрах.

Автор: Гость