Найдите объём ( н. у .), число молекул и чимсло атомов каждого элемента 1,7 г аммиака NH3

Гость: Гость:

1)Есть формула v=m/M И это же v(ню)=V/Vm m(NH3)=1,7 г M(NH3)=17 г/моль Vm(постоянная)=22,4 л/моль Составляем пропорцию(т.к. левые части равны,значит правые будут равны между собой) m/M=V/Vm Следовательно: V=m*Vm/M Подставляем: V=1,7*22,4/17 =2,24 л. 2)Число молекул всего в-ва N=v*Na Na-постоянная Авогадро v=m/M= 1,7/17=0,1 моль. N=0,1 * 6,02 * 10в 23 степени=0,602 * 10 в 23 степени моль ^-1 степени.