Найдите объём ( н. у .), число молекул и чимсло атомов каждого элемента 1,7 г аммиака NH3

Химия
Найдите объём ( н. у .), число молекул и чимсло атомов каждого элемента 1,7 г аммиака NH3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Есть формула v=m/M И это же v(ню)=V/Vm m(NH3)=1,7 г M(NH3)=17 г/моль Vm(постоянная)=22,4 л/моль  Составляем пропорцию(т.к. левые части равны,значит правые будут равны между собой) m/M=V/Vm   Следовательно: V=m*Vm/M  Подставляем: V=1,7*22,4/17 =2,24 л. 2)Число молекул всего в-ва N=v*Na Na-постоянная Авогадро v=m/M= 1,7/17=0,1 моль. N=0,1 * 6,02 * 10в 23 степени=0,602 * 10 в 23 степени моль ^-1 степени.    
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