мясо теряет при варке 36% своей массы сколько надо взять свежего мяса что бы получить 960 г вареного ?
Математика
мясо теряет при варке 36% своей массы сколько надо взять свежего мяса что бы получить 960 г вареного ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-36%=64% 100%-Хгр х=960*100:64=1500гр Ответ: 1500гр или 1,5кг.
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