Определите период колебаний груза,подвешенного на нити 1,6 м. Опыт проводится на луне,где ускорение свободного падения равно 1,6м/с в квадрате?
Физика
Определите период колебаний груза,подвешенного на нити 1,6 м. Опыт проводится на луне,где ускорение свободного падения равно 1,6м/с в квадрате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T =2П * квадратный корень из l/g; T= 2*3,14* квадратный корень из 1,6/1,6=6,28 c
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