Определите период колебаний груза,подвешенного на нити 1,6 м. Опыт проводится на луне,где ускорение свободного падения равно 1,6м/с в квадрате?

Физика

Определите период колебаний груза,подвешенного на нити 1,6 м. Опыт проводится на луне,где ускорение свободного падения равно 1,6м/с в квадрате?

Автор: Гость