Решите уравнение: y = x2 + 2x – 4 при x принадлежащем промежутку [-10;0] с шагом 2;
Экономика
Решите уравнение: y = x2 + 2x – 4 при x принадлежащем промежутку [-10;0] с шагом 2;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C++: #include
void main(void) { std::cout << "y = x2 + 2x - 4 [-10;0]" << endl; int y; for(int x=-10;x>=0;x++) { std::cout << "y = " << x^2 + 2 * x - 4 << endl; } }
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