Решите уравнение: y = x2 + 2x – 4 при x принадлежащем промежутку [-10;0] с шагом 2;

Экономика
Решите уравнение: y = x2 + 2x – 4 при x принадлежащем промежутку [-10;0] с шагом 2;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C++:   #include   void main(void) {       std::cout << "y = x2 + 2x - 4    [-10;0]" << endl;       int y;       for(int x=-10;x>=0;x++) {             std::cout << "y = " << x^2 + 2 * x - 4 << endl;       } }
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