C концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре не реагируют оба металла: а) медь и алюминий б) алюминий и железо в) железо и серебро г) свинец и алюминий
Химия
C концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре не реагируют оба металла: а) медь и алюминий б) алюминий и железо в) железо и серебро г) свинец и алюминий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б)аллюминий и железо,с азотной кислотой они реагируют только при повышенных температурах.
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