C концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре не реагируют оба металла: а) медь и алюминий б) алюминий и железо в) железо и серебро г) свинец и алюминий

Химия

C концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре не реагируют оба металла: а) медь и алюминий б) алюминий и железо в) железо и серебро г) свинец и алюминий

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