Записать уравнения химических реакций согласно схеме и назвать вещества                      /H            /OH C2H5JO--CH3-C=O--CH3-C=O--CH3-COO C2H5--CO2---C6H12O6

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1)2C2H5OH+2O2====>2CH3COOH+2H2O 2)CH3COOH + C2H5OH===>CH3COOC2H5+H2O 3) Я решила эту реакцию в 2 стадии: СН3СООС2Н5+Н2Щ=====>CH3COOH + C2H5OH C2H5OH+3O2===>2CO2+3H2O 4)6CO2+6H2O====>C6H12O6+ 6O2