определите правило составления числовой последовательности и продолжите последовательность по этому правилу,дописывая следующий член: а)27,9,3,1,.....; б) а потом тут степени 1 вторая,две третьих,три четвертых,пять шестых;........
Алгебра
определите правило составления числовой последовательности и продолжите последовательность по этому правилу,дописывая следующий член: а)27,9,3,1,.....; б) а потом тут степени 1 вторая,две третьих,три четвертых,пять шестых;.....; в)1,4,9,16;..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)первое решается просто. это геометрическая прогрессия в которой знаменатель q=1/3, и следующее число будет равно1*1/3=1/3 2)не знаю 3) это квадрат последовательных натуральных чисел начиная с 1 ([latex]1^2,2^2,3^2,4^2,5^2[/latex]) те следующее число равно 25
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