Найти объем,число молей,число молекул 8 граммов и кислорода
Химия
Найти объем,число молей,число молекул 8 граммов и кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(o2)=16*2=32 M=m/V находим объем V=m/M V=8/32=0.25л M=m/v находим число молей v=m/M v= 0.25 моль находим число молекул 32 г- 6,02 *10 23 8 г- х х=8*6,02/32=1,5 *1023
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