Сколько молекул растворенного вещества содержится в 1 мл раствора, осмотическое давление которого при 40° С составляет 6,6 кПа?

Гость: Гость:

1)Осмотическое давление измеряется в p(пишется как буква пи)=i*C*R*T T=40гр.+293 К= 333К R= 8,3144Дж/(моль*К) Так как здесь не указан какой раствор я взяла i=1 Подставляем: 6,6*10^3=1*С*8,3144*333 Следовательно C= 6,6*10^3/8,3144*333*1=2 моль/м^3(примерно) 2)Найдём кол-во молекул. 1мл= 1*10^-6 м^3 Далее я составила пропорцию: 2 моль-1м^3 х моль-1*10^-6 м^3 Следовательно х=2*10^-6 моль или 0,000002 моль Ответ:0,000002 моль. P.S.Надеюсь правильно.