Сколько молекул растворенного вещества содержится в 1 мл раствора, осмотическое давление которого при 40° С составляет 6,6 кПа?

Химия
Сколько молекул растворенного вещества содержится в 1 мл раствора, осмотическое давление которого при 40° С составляет 6,6 кПа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Осмотическое давление измеряется в p(пишется как буква пи)=i*C*R*T T=40гр.+293 К= 333К R= 8,3144Дж/(моль*К)  Так как здесь не указан какой раствор я взяла i=1 Подставляем: 6,6*10^3=1*С*8,3144*333 Следовательно C=  6,6*10^3/8,3144*333*1=2 моль/м^3(примерно)  2)Найдём кол-во молекул. 1мл= 1*10^-6 м^3 Далее я составила пропорцию:   2 моль-1м^3   х моль-1*10^-6 м^3 Следовательно х=2*10^-6 моль или 0,000002 моль Ответ:0,000002 моль. P.S.Надеюсь правильно. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Объем хлороводорода (н.у.), который потребуется для реакции с 186 г анилина, равен _л.
Ответить
Физика
на сколько удлинится резиновый шнур под действием силы 5Н если жесткость шнура 0,025КНм
Ответить
Русский язык
1)Какие виды обстоятельст вы знаете? 2)Какими частями речи могут быть выражены обстоятельства?
Ответить
Алгебра
Найдите два последовательных натуральных нечетных числа,произведение которых равно 323.
Ответить
Математика
ученик задумал чесло,увеличил его в три раза и уменьшил результат в пять раз
Ответить