Найдите два последовательных натуральных нечетных числа,произведение которых равно 323.

Алгебра
Найдите два последовательных натуральных нечетных числа,произведение которых равно 323.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Найдите два последовательных натуральных нечетных числа,произведение которых равно 323. 17*19=323
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