Найдите два последовательных натуральных нечетных числа,произведение которых равно 323.
Алгебра
Найдите два последовательных натуральных нечетных числа,произведение которых равно 323.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдите два последовательных натуральных нечетных числа,произведение которых равно 323. 17*19=323
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В пекарне за 3 дня израсходавали 48 мешков муки.На сколько дней хватит муки из 82 мешков,если каждый день будет расходаваться такое же количество м...
Обществознание