а)Занятия математического кружка посещают 10 первоклассников, а второклассников-на 12 человек больше.Сколько второклассников посещают кружок? б)Измени вопрос так, чтобы задача решалась двумя действиями.

Математика

а)Занятия математического кружка посещают 10 первоклассников, а второклассников-на 12 человек больше.Сколько второклассников посещают кружок? б)Измени вопрос так, чтобы задача решалась двумя действиями.

Автор: Гость