а)Занятия математического кружка посещают 10 первоклассников, а второклассников-на 12 человек больше.Сколько второклассников посещают кружок? б)Измени вопрос так, чтобы задача решалась двумя действиями.
Математика
а)Занятия математического кружка посещают 10 первоклассников, а второклассников-на 12 человек больше.Сколько второклассников посещают кружок? б)Измени вопрос так, чтобы задача решалась двумя действиями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)10+12=22 второклассника б) Сколько всего человек посещают кружок? 10+12=22 10+22=32 человека
Гость:
А). 10+12=22(второклассников) Ответ: 22 второклассника посещают занятия математического кружка. Б) Сколько всего детей посещают занятия математического кружка? 1. 10+12=22(второклассников) 2. 10+22=32 (ребенка) Ответ: 32 ребенка посещают занятия математического кружка
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