НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ СТАРАЯ ОБУВЬ

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НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ СТАРАЯ ОБУВЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя обувь, как она выглядит, говорит о том как выгляжу - Я. Когда я прихожу домой со школы мама первым делом направляет меня в ванную, для того чтобы помыть ботиночки. Ведь они трудились со мной весь день. Пока я шла в школу они меня защищали от грязи. А пока я училась не давали мне замерзнуть. Сейчас я дома и бережно мою и подготавливаю их для того, чтобы завтра отправиться в школу. Мои ботиночки достались мне от моей сестры, она также ухаживала за ними. Они старые, но выглядят как новые. 
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