В чём проявляется положительная роль бесполого размножения у растений?

Бесполое размножение у растений сыграло положительную роль в истории науки, поскольку помогло выявить единство происхождения различных групп растений.

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При бесполом размножении (вегетативное, партеногенез) родитель целиком передает свои гены потомкам. Потомок, следовательно, генетически идентичен своему родителю. Особи одной популяции генами не обмениваются, репродуктивно изолированы. Все потомки одной особи образуют клон генетически идентичных особей.