В чём проявляется положительная роль бесполого размножения у растений?
Биология
В чём проявляется положительная роль бесполого размножения у растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесполое размножение у растений сыграло положительную роль в истории науки, поскольку помогло выявить единство происхождения различных групп растений.
Гость:
При бесполом размножении (вегетативное, партеногенез) родитель целиком передает свои гены потомкам. Потомок, следовательно, генетически идентичен своему родителю. Особи одной популяции генами не обмениваются, репродуктивно изолированы. Все потомки одной особи образуют клон генетически идентичных особей.
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