начертить в квадрате две линии так,чтобы получились 2 четырехугольника и 4 треугольника
Математика
начертить в квадрате две линии так,чтобы получились 2 четырехугольника и 4 треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делиш квадрат пополам одной линеей, а вторую по диагонали и готово!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите! нужно рівняння реакцій.! -дія оцтової кислоти на індикатор -реакція оцтової кислоти з металом -реакція оцтової кислоти з основним (амфоте...
Математика
От двух пристаней,расстояние между которыми 520км,одновременно вышли навстречу друг другу два теплохода.Один из них шёл со средней скоростью 22км\ч...
Физика
Какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи, чтобы при включении её в сеть напряжением 220В сила тока была 5...
Технология
В банк на срочный вклад положили 300 тыс.руб. на 3 года по ставке 10% годовых, затем вклад изъяли и положили на на новый счет на один год по ставке...