начертить в квадрате две линии так,чтобы получились 2 четырехугольника и 4 треугольника

Математика
начертить в квадрате две линии так,чтобы получились 2 четырехугольника и 4 треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делиш квадрат пополам одной линеей, а вторую по диагонали и готово!  
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