Какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи, чтобы при включении её в сеть напряжением 220В сила тока была 5А? (удельное сопротивление нихрома 1,05*10^-6)
Физика
Какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи, чтобы при включении её в сеть напряжением 220В сила тока была 5А? (удельное сопротивление нихрома 1,05*10^-6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=ρl/S, от сюда слдедует, что l=RS/ρ i=U/R, следовательно R=U/i S=πr^2=πd^2/2 Итак, l=Uπd^2/i2ρ и если подставить в формулу все значения, то l=94,7*10^-12
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