Какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи, чтобы при включении её в сеть напряжением 220В сила тока была 5А? (удельное сопротивление нихрома 1,05*10^-6)

Физика

Какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи, чтобы при включении её в сеть напряжением 220В сила тока была 5А? (удельное сопротивление нихрома 1,05*10^-6)

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