1. Из 6 кг шерсти тонкорунных овец получают 10 метра ткани. На один костюм идёт 3 метра такой ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на один костюм? (Вырази массу шерсти в граммах.) 2. Самолёт может пролететь без з...
Математика
1. Из 6 кг шерсти тонкорунных овец получают 10 метра ткани. На один костюм идёт 3 метра такой ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на один костюм? (Вырази массу шерсти в граммах.) 2. Самолёт может пролететь без заправки 8.000 км. Может ли этот самолёт, двигаясь со средней скоростью 950 км/ч, быть в полёте без заправки 8 ч? 9 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 6000г-10 м хг-3м х=3х6000/10=1800г шерсти на один костюм 2. 950х8=7600 км-может без заправки 8 часов 950х9=8550 км- не сможет без запраки 9 часов,топлива не хватит на 550 км
Гость:
1)950* 8=7600(км)- пролетит самолёт за 8 часов 2)950*9=8550(км)- не может пролететь самолёт за 9 часов
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