1. Из 6 кг шерсти тонкорунных овец получают 10 метра ткани. На один костюм идёт 3 метра такой ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на один костюм? (Вырази массу шерсти в граммах.) 2. Самолёт может пролететь без з...

Математика

1. Из 6 кг шерсти тонкорунных овец получают 10 метра ткани. На один костюм идёт 3 метра такой ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на один костюм? (Вырази массу шерсти в граммах.) 2. Самолёт может пролететь без заправки 8.000 км. Может ли этот самолёт, двигаясь со средней скоростью 950 км/ч, быть в полёте без заправки 8 ч? 9 ч?

Автор: Гость