сколько молекул содержиться в 1г углекислого газа?(решение)
Физика
сколько молекул содержиться в 1г углекислого газа?(решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 грамм делим на 44 г\моль (молекулярная масса СО2) граммы сокращаются и получаем 0.023 моль.... эту цифру умножаем на 6*10²³... ответ: примерно 0,138 * 10²³ моль
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