Сколько граммов средней соли образуется при взаимодействии сернистого газа объёмом 6,72 л с щелочью. Выход соли составляет 60% от теоретического
Химия
Сколько граммов средней соли образуется при взаимодействии сернистого газа объёмом 6,72 л с щелочью. Выход соли составляет 60% от теоретического
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какая щелочь NaOH KOH? 6,72 х SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O 22,4 126 х=6,72*126/22,4=37,8 масса= 37,8*0,6=22,68г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
Увеличь расстояние в 3 раза. а) 3 см 5 мм , б) 70 дм 5 см , в) 40 см 4 мм , г) 204 см 7 мм , д) 27 мм , е) 207 мм
Физика
В ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ПРОВОДНИКА :R1=5ом,R2=10 ом, вольтметр V1 показывает напряжение 12В. определите показалия амперметра и вольтметра v2