Сколько граммов средней соли образуется при взаимодействии сернистого газа объёмом 6,72 л с щелочью. Выход соли составляет 60% от теоретического

Химия

Сколько граммов средней соли образуется при взаимодействии сернистого газа объёмом 6,72 л с щелочью. Выход соли составляет 60% от теоретического

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