существинельное,прилагательное и глагол с корнем -ЛЕЗ- и -ЛИЗ
Русский язык
существинельное,прилагательное и глагол с корнем -ЛЕЗ- и -ЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С корнем -лез-: лезть, лезвие, вылезающая С корнем -лиз-: лизать,
Гость:
вылезающая это причастие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ПРОВОДНИКА :R1=5ом,R2=10 ом, вольтметр V1 показывает напряжение 12В. определите показалия амперметра и вольтметра v2
Математика
задача. 3 дня ученик читал по 45 страниц,а потом прочитал ещё 50 страниц. сколько страниц осталось ему прочитать,если в книге 300 страниц?
Химия
Химия
Установите объём воздуха (н.у) который необходим для сжигания этилового спирта массой 23г. Какое кол-во диоксида углерода и воды при этом образуется?