существинельное,прилагательное и глагол с корнем -ЛЕЗ-  и -ЛИЗ

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существинельное,прилагательное и глагол с корнем -ЛЕЗ-  и -ЛИЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С корнем -лез-: лезть, лезвие, вылезающая С корнем -лиз-: лизать, 
Гость:
вылезающая это причастие.
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