определить при сгорании какого газа этана,ацетилена,этилена выделяется больше углекислого газа

Гость: Гость:

По-моему ни у какого газа,единственный чем отличаются реакции горения этих газов это количеством израсходованного кислорода и водой. 1) C2H4+3O2===>2CO2+2H2O 2) 2C2H2+5O2===>4CO2+2H2O 3) 2C2H6+7O2===>4CO2+6H2O Даже если примерно брать что объемы газов равны по 1 л,то всё равно в каждой реакции объем CO2 будет равен 2 л,то же самое с молями.