определить при сгорании какого газа этана,ацетилена,этилена выделяется больше углекислого газа
Химия
определить при сгорании какого газа этана,ацетилена,этилена выделяется больше углекислого газа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему ни у какого газа,единственный чем отличаются реакции горения этих газов это количеством израсходованного кислорода и водой. 1) C2H4+3O2===>2CO2+2H2O 2) 2C2H2+5O2===>4CO2+2H2O 3) 2C2H6+7O2===>4CO2+6H2O Даже если примерно брать что объемы газов равны по 1 л,то всё равно в каждой реакции объем CO2 будет равен 2 л,то же самое с молями.
Гость:
при сгорании одинаковых объемов этих газов образуются одинаковые объемы СО2. А если перевести на массы, то по-другому: 2C2H2+5O2=4CO2+2H2O 26г------------88г C2H4+3O2=2CO2+2H2O 28г------------88г 2C2H6+7O2=4CO2+6H2O 30г------------88г Если считать на единицу массы, то больше всего СО2 даст ацетилен
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