Установите объём воздуха (н.у) который необходим для сжигания этилового спирта массой 23г. Какое кол-во диоксида углерода и воды при этом образуется?

Гость: Гость:

1)Напишем уравнение реакции: С2H5OH+3O2====>2CO2+3H2O Из уравнения реакции видно что v(C2H5OH)=1 моль(обозначим n),v(O2)=3*nмоль,v( CO2)=2*n моль,v(H2O)=3*n моль. 2)M(C2H5OH)=46г/моль Находим кол-во v(C2H5OH)=m/M=23г/ 46г/моль=0,5 моль Следовательно v(CO2)=2*0,5=1 моль v(H2O)=3*0,5=1,5 моль v(O2)=3*0,5 =1,5 моль 3)Узнаем сколько нам понадобилось воздуха: V(O2) =v*Vm=1,5моль*22,4л/моль=33,6 л Мы знаем что кислород в воздухе составляет 21 %.33,6 л это и есть 21 %,нам нужно узнать сколько будет 100%.Составляем пропорцию. 33,6л-21% хл - 100% Следовательно х=33,6*100/21= 160л. Ответ:V(воздуха)=160 л.