Из поселка А выехал велосипедист со скоростью 15км\ч, а из поселка В выехал навстречу 2 ой велосипедист со скоростью 20км\ч. Каково расстояние между поселками, если через 3 часа они встретились?
Математика
Из поселка А выехал велосипедист со скоростью 15км\ч, а из поселка В выехал навстречу 2 ой велосипедист со скоростью 20км\ч. Каково расстояние между поселками, если через 3 часа они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15+20)х3=105 км - расстояние между поселками
Гость:
1)15*3=45км-проехал первый за 3 часа. 2)20*3=60км-проехал второй за 3 часа. 3)45+60=105км-расстояние между посёлками.
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