Из поселка А выехал велосипедист со скоростью 15км\ч, а из поселка В выехал навстречу 2 ой велосипедист со скоростью 20км\ч. Каково расстояние между поселками, если через 3 часа они встретились?

Математика

Из поселка А выехал велосипедист со скоростью 15км\ч, а из поселка В выехал навстречу 2 ой велосипедист со скоростью 20км\ч. Каково расстояние между поселками, если через 3 часа они встретились?

Автор: Гость