В баллоне вместимостью 5л находиться 1 моль газа. Какова концентрация молекул в баллоне?
Физика
В баллоне вместимостью 5л находиться 1 моль газа. Какова концентрация молекул в баллоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном моль вещества содержится 6,02 * 10 в 23 степени. Концентрация = ( 6,02 * 10^23)/5 = 120.4 * 10^21.
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