Объясните,почему число долей в правом и левом лёгком человека неодинаково.
Биология
Объясните,почему число долей в правом и левом лёгком человека неодинаково.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
около левого легкого находится сердечная сумка ,она занимает некоторое место,а рядом с правым легким нет ничего и оно может спокойно развиваться
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