Найдите углы правильного пятнадцатиугольника
Геометрия
Найдите углы правильного пятнадцатиугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решается по формуле: 180(n-2) 180(15-2) 2340 ----------- = -------------- = ---------- = 156 n 15 15 Ответ:156 градусов
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