Найдите углы правильного пятнадцатиугольника

Геометрия
Найдите углы правильного пятнадцатиугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решается по формуле: 180(n-2)       180(15-2)       2340 ----------- = -------------- = ---------- = 156      n                  15               15 Ответ:156 градусов  
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