однокоренное слово к слову цвет
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однокоренное слово к слову цвет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цвет, цветок, цветной, цветник.
Гость:
цветок цветник цветной цветы
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