Напишите уравнения реакций с участием углерода,которые характеризуют отдельно его восстановительные и окислительные свойства. Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы для них.
Химия
Напишите уравнения реакций с участием углерода,которые характеризуют отдельно его восстановительные и окислительные свойства. Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы для них.
Ответ(ы) на вопрос:
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восстановительные: С(0)+О2=С(+4)О2 С(0)-4е=С(+4) окислительные: 2С(0)+Са=СаС(-)2 С(0)+е=С(-)
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