Напишите уравнения реакций с участием углерода,которые характеризуют отдельно его восстановительные и окислительные свойства. Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы для них.

Химия

Напишите уравнения реакций с участием углерода,которые характеризуют отдельно его восстановительные и окислительные свойства. Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы для них.

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